Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl tüm Türkiye'de 12 yeni mağaza açacağını duyuran Boyner, 2020'nin ilk mağazasını İstanbul'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi'nde açtı. Marka, 40 yıla ulaşan perakende deneyimiyle İstiklal'in başrol oyuncusu olmayı hedefliyor. Yapılan bilgilendirmede; Dünyaca ünlü ve Türkiye'nin en sevilen markalarına ev sahipliği yapan marka, 5 kata yayılan 4 bin 500 bin metrekarelik İstiklal mağazasında; kadın, erkek, kozmetik, aktif spor kategorilerinden 200 marka ve 100 bin adet ürünü aynı çatı altında müşterileriyle buluşturacak.

"Boyner İstiklal de İstiklal'in yeni buluşma noktası olsun istedik"

Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, Boyner İstiklal mağazası hakkında şunları söyledi: "İstanbul'un gözbebeği Beyoğlu ve İstiklal Caddesi, aynı zamanda dünyanın da önde gelen alışveriş ve eğlence destinasyonları arasında yer alıyor. Marka olarak, müşterilerimizin bizi görmek istediği İstiklal Caddesi'nde mağaza açarak bir hayalimizi gerçekleştirdik. Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği İstiklal Caddesi'nin dinamizmine uygun şekilde, yerli ve yabancı müşterilerin beklentilerine göre tasarladığımız mağazamız ürün zenginliği, yeni markalar, sunduğu deneyimler ve ayrıcalıklarla İstiklal'de fark oluşturacal. Diğer sokak mağazalarımız gibi Boyner İstiklal de İstiklal'in yeni buluşma noktası olsun istedik. Alışverişin ötesine geçen, misafirlerimizi mutlu edecek ince detayları bir araya getirdik. Böylesi özel ve önemli bir lokasyonda olmaktan çok mutluyuz."

"2020 büyümesine İstiklal mağazası ile başladı"

2020 yılında 12 mağaza açmayı hedeflediklerini belirten Eren Çamurdan sözlerine şöyle tamamladı: "2020 yılında sektöre hareketlilik kazandıracak yeni mağaza yatırımları yapıyoruz. İstiklal mağazamız bu büyük yatırım zincirinin ilk ve en önemli halkalarından biri. Boyner İstiklal'in ardından farklı ve önemli lokasyonlarda müşterilerimizle buluşmaya devam edeceğiz."

Markanın mağaza yatırımlarına önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edeceği bildirildi.