Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem yerli hem de yabancılara konut satışı yeni yıla da hızlı başladı. Geçen yıldan devam eden kampanyaların yanı sıra özelikle kamu bankaları öncülüğündeki konut kredi faiz indirimlerinin özel bankaların desteğiyle 2020’de de sürmesi, konut satışında rekoru beraberinde getirdi. Konut satışlarında 113 bin 615 adetlik konut satışı tarihin en iyi ocak satış rakamı olarak kayıtlara geçerken, yabancılara satılan 3 bin 907 konut da tüm zamanların en yüksek ocak rakamı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak ayında KDV ve tapu harcı teşviklerinin sona ermesine rağmen konut satışları geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 55,8 artarak 113 bin 615 oldu. Satışlar aralık ayına göre ise yüzde 43,8 azaldı. Konut satışlarında İstanbul 21 bin 251 konutla ilk sırada (yüzde 18,7) yer aldı. İstanbul’u 11 bin 989 konut satışıyla (yüzde 11,6) Ankara, 7 bin 212 konut satışıyla (yüzde 6,3) İzmir izledi. En az satış olan iller 7 konutla Hakkari, 11 konutla Ardahan ve 38 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ 5 KAT ARTTI

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 546,1 artarak 42 bin 237’ye çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37,2 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul bin 7 bin 615 konut ve yüzde 18 payla ilk sırada yer aldı. İlk defa satılan konut sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 artarak 36 bin 40’a çıktı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 599 konutla en yüksek payı aldı. İstanbul’u 3 bin 199 konut satışıyla Ankara, 2 bin 219 konut satışıyla İzmir izledi.

SATIŞLAR İKİYE KATLANDI

İkinci el konut satışları ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85,2 artış göstererek 77 bin 575 olarak gerçekleşti. İstanbul 14 bin 652 konut satışı ve yüzde 18,9 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 68,9 oldu. İstanbul’u 8 bin 790 konut satışıyla Ankara, 4 bin 993 satışla da İzmir takip etti.

EN FAZLA IRAKLILAR ALDI

Yabancılara yapılan konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 artarak 3 bin 907 oldu. Bu alanda ilk sırada 1875 konut satışıyla İstanbul bulunurken, onu 762 ile Antalya, 235 ile Ankara, 163 ile Bursa ve 128 ile Yalova izledi. Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 739, İran vatandaşları 678, Rusya vatandaşları 254, Afganistan vatandaşları 204, Yemen vatandaşları 142 konut edindi.

Ekonomideki toparlanma gayrimenkule de yansıdı

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas: Genel ekonomimizdeki düzelme toplumun bütün kesimlerine yayılmış durumda. Geçen yıl ocak ayında 6 bin 537 olan ipotekli konut satışlarının bu yıl 42 bini geçtiğini görüyoruz. Yani yüzde 546 artış söz konusu. Dolayısıyla konut satışlarındaki net artış çok net bir şekilde ipotekli konut satışlarından kaynaklanıyor. Genel faiz oranları da yüzde 10’un altına düştüğü için mevduat faizler yüzde 8’ler 9’lar seviyesinde gezdiği için orada kendi imkânlarıyla peşinat yatırarak konut alan insanlarımızın da bir miktar oraya doğru hareket ettiğini ve peşin alımların da bir miktar yükseldiğini görüyoruz. Ocak başında hükûmetimizin desteğiyle kamu bankalarımız konut kredi faizlerini birinci el konutlar için 0,79’a çekmişti. Bu çok önemli bir düzenlemeydi. Onun etkilerini şubatta ve martta daha fazla göreceğiz. Ocak ayına da yansımış tabii ama daha nisbi bir yansıma söz konusu. İnsanlar bunu daha çok ocak ayının 15’inden sonra hissedebildi. Yani kısaca veriler moral verici.

Faizler inince ikinci el canlandı

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik: KDV ve tapu harcı teşviki olmamasına rağmen Aralık 2019’ta yakalanan ivmenin devam etmesi konut kredi faiz oranlarının yüzde 1’in altında olmasının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Öte yandan sıfır konutlarda konut kredi faiz oranlarının yüzde 0,79’a çekilmesi, sadece sıfır konut piyasasını değil, ikinci el piyasasını da canlandırdı. Bu anlamda ilk evini alacaklara da bir teşvik getirilmesi canlılığı perçinleyecektir.

Yabancıya konutta 55 bine ulaşırız

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal: Geçen yıl toplamda yabancıya 45 bin konut satılmıştı. İvme böyle giderse bu sene 55 bin rakamı yakalanabilir. Yabancıya konut satışının canlı olması ülkemize yatırımın sürdüğünün açık göstergesi. Biz de Nevita olarak 2023’e kadar 10 metropolde ofis açarak ülkemize döviz kazandırmaya devam edeceğiz.

Yoğunluktan anlıyorduk

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş: Cari açık kısmen büyüme eğilimine işaret ediyordu. Konutta gelen yüzde 56’lık artış ise bunu tamamlıyor. Zaten tüm Coldwell Banker Türkiye ve Era ofislerinde yaşadığımız yoğunluk da bir ipucuydu. Ocak ayında KDV ve tapu harcı teşviklerinin sona ermesine rağmen ivmenin devam etmesi faizlerin düşük olmasının ne kadar hayati olduğunu gösteriyor.

Binaların sadece yüzde 22’si sigortalı

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Zorunlu Deprem Sigortası haricinde Türkiye genelindeki konut sigortalılık oranının yüzde 22, iş yeri sigortalılık oranının ise yüzde 37 düzeyinde olduğunu söyledi. Benli, yurdun deprem bölgesinde olduğuna işaret ederek “Depremleri durdurabilme gibi bir şeyimiz yok ama biz maddi, somut önlemlerimizi almalıyız. Önce tedbir sonra tevekkül. Dolayısıyla bunları ihmal etmeyip, şu an gündemimizde olan bu konuları sürekli aklımızda tutarak tedbirimizi almalıyız” dedi.