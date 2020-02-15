Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"2020 Yılı Yatırım Programı"nda İçişleri Bakanlığının 83 yeni projesi yer aldı. Bakanlığa verilen ödenekten en çok pay, 2 milyar 64 milyon 956 bin lirayla güvenlik alanındaki yatırımlar için ayrıldı.

"2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", 13 Şubat'ta Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Program, 11. Kalkınma Programı, 2020-2022 Orta Vadeli Program ile 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlandı.

Programda, İçişleri Bakanlığı merkez ve bağlı kuruluşlarının proje ve ödenek bilgileri de yer aldı.

Buna göre, Bakanlığın hayata geçireceği projelerden, 52'si konut, 43'ü güvenlik, 24'ü afet, 16'sı genel idare, 6'sı sosyal içerme, 5'i haberleşme, 4'ü eğitim, 4'ü göç, 2'si kırsal alan, 2'si teknolojik araştırma ve biri teknolojik iş birliği sektörüyle ilgili.

En çok pay güvenliğe

Söz konusu projelerden 76'sı devam ederken 83'ü yeni proje olarak programda yer aldı.

Proje yatırımları için ayrılan toplam ödenek miktarı, 3 milyar 170 milyon 804 bin lira oldu.

Ödenekten en çok pay, 2 milyar 64 milyon 956 bin lirayla güvenlik alanındaki yatırımları için ayrıldı.

Öne çıkan projelerden bazıları

Bu yıl yapılması planlanan projeler arasında, Yeni Nesil 112 Yazılım Geliştirme, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına taşıt alımları, uyuşturucuyla, siber suçlarla ve terörle mücadele kapasitesinin artırılması, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) gibi projeler yer aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına ayrılan ödenekten 42 milyon 650 bin lirası afet önleyici tedbirlerin hayata geçirileceği projede kullanılacak.

AFAD'ın yürüteceği Ulusal Deprem Araştırma Programı projesi için de 1 milyon 850 bin lira ayrıldı.