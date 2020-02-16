Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Ancak son dönemde bu uygulamayla ilgili bazı sıkıntılar yaşanıyor. Sahte ve geçersiz teminatlar ile bu teminatları düzenleyen kuruluşların yetkili olmadığı yönünde çok sayıda şikayet alan Kamu İhale Kurumu konuyla ilgili olarak inceleme başlattı. Diğer taraftan da ihale ve sözleşme süreçlerinde aksama yaşanmaması için şu önerilerde bulundu:

¥ Teminat olarak sunulan senetlerinin geçerli olup olmadığı bilgisi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi web sayfasından yapılmalı.

¥ Kefalet senetlerini düzenleyen yetkili sigorta şirketlerinin listesini Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kontrol edin.

¥ Faal olarak çalışan sigorta acenteleri TOBB’un sitesinden sorgulanabilir.

¥ Kefalet senetlerinin geçerliliği noktasında tereddüt oluşması halinde ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden teyit alınmalı. Yine de tereddütler giderilemiyorsa Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile temas kurulmalı.