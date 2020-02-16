Bakan Varank: "(TÜBİTAK BİGG Programı) 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona erecek. 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz."
Bakan Varank duyurdu! 200 bin liraya kadar hibe verilecek
16.02.2020 - 21:31 | Son Güncelleme: 16.02.2020 - 21:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Varank: "(TÜBİTAK BİGG Programı) 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona erecek. 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz."
Kaynak: AA
Etiketler : Mustafa Varank,TÜBİTAK,
681816 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/681816.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER