Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik KİEV - Türkiye’de 78 şehirde 481 mağaza ile hizmet veren LC Waikiki, 2009’da Romanya ile başladığı yurt dışı yatırımlarında üç kıtada 46 ülke, 229 şehir ve 519 mağazaya ulaştı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 1000’inci mağazasını açan LC Waikiki, bu yıl 15’i Türkiye’de olmak üzere toplam 130 mağaza daha açmayı hedefliyor. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Asya, Afrika ve Avrupa kıtasında Türkiye dahil 47 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirterek bu yıl yüzde 10 küçülme beklerken ekonomideki iyileşmeyle yılı 21,2 milyar TL ciro ve yüzde 30 büyüme ile kapattıklarını kaydetti.



5 BİN 300 YENİ İSTİHDAM

Türkiye dâhil 18 ülkede pazar lideri olduklarını anlatan Küçük “2018’de 914 olan mağaza sayımız bugün itibarıyla 1.000’e ulaştı. 2018’de 43 olan ülke sayımızı, Hırvatistan, Kongo, Filistin ve Malta ile 2019’da 47’ye çıkardık. e-Ticaret’te 2018’de 313 milyon TL olan ciromuzu 2019’da yüzde 112 büyüme ile 663 milyon TL’ye çıkardık. 2019’da 4.500 yeni istihdam sağlayarak çalışan sayımızı 47 bin 700’e çıkardık” dedi. Küçük, bu yıl çalışan sayısını 5 bin 300 artışla 53 bine çıkaracaklarını ifade etti.



5 MİLYON DOLAR CİRO, 250 KİŞİYE İŞ

Yurtdışında açılan her mağazanın Türkiye’de yeni bir istihdam demek olduğunu anlatan Küçük “Beş milyon dolar ciro yapan bir mağaza açtığımızda Türkiye’de 250 kişiye istihdam sağlıyor demektir. Bugün açacağımız mağaza 5 milyon dolar ciro yaparsa Türkiye’nin herhangi bir ilinde, kasabasında 250 kişi; kahvede oturan veya 14-15 yaşında baba zoruyla gelin olmayı bekleyen bir evladımızı iş sahibi yapacaktır” diye konuştu.



İLK DEFA GÜNEY AMERİKA’YA GİRECEK

Ağustosta yeni bir kıtaya giriş yaparak Güney Amerika ülkesi Peru’da mağaza açacaklarını anlatan Küçük, şöyle konuştu: Afrika’da Zambiya, Fildişi Sahilleri, Gana, Angola ve Senegal; Avrupa’da Macaristan, Asya’da ise Moğolistan ve Türkmenistan gibi yeni ülkelere giriş yapacağız. Dokuz yeni ülke ile yurt içinde 15, yurt dışında 115 olmak üzere toplam 130 yeni mağaza açacağız. Böylece 2020’de dört kıtada 56 ülkede faaliyet göstermeyi ve 1125 mağaza sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. 2019 yılında toplam 740 milyon TL vergi ödemesi yaptık. 2019’da 873 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu yıl bir milyar dolar tutarında markalı ihracat hedefimiz bulunuyor. 2020’de yaklaşık yüzde 32 büyüme ile ciromuzu 28 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Aileleriyle birlikte bir milyon kişiye ulaşan büyük bir aile olduğumuzu görmekten çok mutluyuz.



2023’E KADAR 1.500 MAĞAZA

2023’e kadar Avrupa’nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olmayı hedeflediklerini ifade eden Küçük, mağaza sayısını da 2023’e kadar yurt dışında 1.000, yurt içinde 500 olmak üzere 1.500’e çıkaracaklarını, dört sene zarfında 10 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacaklarını kaydetti.

Batı ülkelerinin Çin’den Türkiye’ye sipariş kaydırması durumunda Türk markalarının üretimde nasıl bir durumla karşılaşacağını değerlendiren Küçük “Avrupalıların Türk üretim firmalarının kapısını çaldığını biliyoruz. Eğer Avrupalı veya Amerikalı üretimini Türkiye’ye kaydırırsa bu bizim markaları sıkıntıya sokar. Biz yaz siparişlerini aldık. Daha çok kışı etkiler” değerlendirmesini yaptı.



Kiev’deki mağaza, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdiresi Berna Akyüz Öğüt, Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve çok sayıda misafirin katılımıyla açıldı.



Hakkari’ye atölyeci gönderip üretim yaptıracak

Karadeniz, İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun hemen hemen her şehrinde üretim yaptırdıklarını, bunu sosyal sorumluluk olarak gördüklerini belirten Vahap Küçük, Batı’daki illerden de kumaş aldıklarını anlattı. Bir atölyeciye verecekleri destekle Hakkâri’de de üretim yaptıracaklarını ifade eden Küçük “Bir ülkenin markası yoksa o ülkede üretim çarkları dönmüyor demektir. Bizim gibi Türk markaları olmasaydı sektörümüzde üretim neredeyse bitmiş diyebilirdim” dedi.

Ukrayna’da 18 şehirde 35 mağazaya ulaşan LC Waikiki, River Mall’daki iki katlı 1.000’inci mağazasına bir milyon dolarlık yatırım yaptı.