Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda ABD’de düzenlenen Premiere Vision Sport Fuarı’na beş Türk firmasıyla çıkarma yapan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, Türk tekstil ürünlerinin spor alanında sunduğu yenilikleri başta ABD’li yatırımcılar olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonelleriyle paylaştı. Dünya tekstil ithalatında 13,2 milyar dolarla üçüncü sırada yer alan ABD, en çok ithalatı Çin, Güney Kore ve Kanada’dan gerçekleştiriyor. Türkiye, 340 milyon dolarlık tekstil ürünü ihracatıyla ABD pazarından yüzde 2,7’lik pay alıyor.