Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doları olanlar ve ya dolarını bozdurmak isteyenler dolar bugün ne kadar, 17 ocak döviz fiyatlarını sorguluyor. Peki dolar ne kadar, dolar kaç tl? İşte 17 Ocak döviz fiyatları..

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0510 liradan, avro 6,5620 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 6,0490 liradan alınan dolar, 6,0510 liradan satılıyor. 6,5600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5620 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0540 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5710 lira olmuştu.