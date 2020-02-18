Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırım fırsatlarıyla ilgili yapay zeka temelli finansal analizler sunan Londra merkezli finansal teknoloji (fintech) şirketi Pynk, yeni teknoloji merkezini Türkiye’de açma kararı aldı. İkinci yatırım turunu tamamlayan şirket, İzmir'de kuracağı yeni teknoloji merkezinde, dünyanın dört bir yanından günlük olarak alınan verileri yapay zeka sayesinde işleyerek elde edeceği finansal öngörülerle kullanıcıların yatırım kararı alması sağlanacak. 165 farklı ülkeden 15 binin üzerinde aktif kullanıcıya ulaşan Pynk tarafından yapılan açıklamada İzmir’e yatırım kararı alınmasında, Türkiye’nin yazılım sektöründe çevre ülkelere nazaran daha fazla nitelikli insan kaynağına sahip olması ve finansal teknoloji kullanımında gelişmeye açık potansiyelinin büyük rol oynadığı belirtildi.

İngiltere’nin önde gelen markalarından destek aldı

İngiltere’nin en büyük bankalarından Royal Bank of Scotland ve National Westminster Bank’ın yanı sıra Founders Institute, 360 Labs ve Mayor's International Business Programme desteğini arkasına alan Pynk, 2019’da başarılı bir yılı geride bıraktı. Son olarak Lizbon’da düzenlenen WebSummit etkinliğinde yarı finale kalan girişim, Wolves Summit’de birinci oldu. Pynk birçok yatırımcı tarafından da sosyal yatırım (Social Investing) alanındaki öncü girişimler arasında gösteriliyor.

İzmir’in yetenekli yazılımcıları bir araya gelecek

Türkiye’deki en yetenekli yazılımcılara ulaşabilmek için yapay zeka hackathonu düzenleyeceklerini belirten Pynk CTO’su ve Türkiye Operasyon Sorumlusu Yiğit Nalkıran, "Yazılım alanında gizli yetenekleri bulmak için 2020 içinde birçok hackathon düzenleyip en az birçok kişi istihdam edeceğiz. Pynk’in yapay zeka temelli analiz ve yatırım öneri sistemini Türk yazılımcılarla geliştirmek, kendimizi kanıtlamak adına da büyük bir fırsat olacak." dedi.

"Gençlerin finansal okuryazarlığını artırmak istiyoruz"

Finans sektörüne güvenini kaybeden milenyum kuşağının yatırım kararlarına teknoloji temelli analiz ve tahminlerle destek olmak istediklerini söyleyen Yiğit Nalkıran, "Pynk büyük bir tehdit olan finansal krizlere karşı bireysel çözümler sunmayı hedefliyor. Gençlerin finansal konularda zaman ayırarak diğer kullanıcılarla birlikte karar verip, finansal okuryazarlık kazanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.