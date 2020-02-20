Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL - Asus EEMEA Genel Müdürü Benjamin Yeh, hâlihazırda Türkiye piyasasını sunmayı bekledikleri ürünler olduğunu belirterek “Şu an sipariş toplama dönemindeyiz. Gaming ürünlerinde şimdilik sorun yok. Ancak notebook tarafından mart başı itibarıyla sıkıntı yaşayacağız. En çok sattığımız i5 ve i3 gibi uygun fiyatlı ürünlerde gecikme olacak. Üst seviye ürünlerde ise üç ay boyunca bir sorun görünmüyor. Sonuç olarak mayıs ayından belki de haziran ayından önce bu ürünlerin Türkiye’ye gelmesi zor görünüyor “ diye konuştu.

Türkiye ile ilgili hedeflerine de değinen Yeh şunları kaydetti: Notebook pazarı en iyi yılını 2013-14’te gerçekleştirdi. 1,4 milyon adet satışla rekor kırıldı. Satışlar ekonomik kriz sebebiyle 2018’de 800 bin adede kadar geriledi. 2019 yılında umutlu değildik ama sürpriz şekilde 1 milyon 60 bine çıktı. 2020 için yüzde 5 büyüme bekliyoruz. Ancak virüs sebebiyle bundan da tam emin değiliz. Türkiye’de geldiğimiz noktada ise üç yıl içinde pazar payımızı yüzde 20 seviyelerine çıkartarak EEMEA bölgesindeki gücümüzü Türkiye kurumsal pazarında da göstermek istiyoruz ve tüm planlarımızı buna yönelik yapıyoruz.