Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Türkiye İçin Değişim Başlıyor” ismiyle sürdürdüğü reel sektör buluşmaları çerçevesinde Gaziantep ve Mardin’i ziyaret etti. İş insanlarına hitap eden Bakan Albayrak “Birileri bizim reel sektör buluşmalarımızdan, esnafımızla, sanayicimizle, çiftçimiz ile bir araya gelmemizden, ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ ideali için ekonomide yeni bir başarı hikâyesi arzumuzdan rahatsız oluyor. Biz aldığımız tedbirlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle ‘kriz sevdalılarını’ hüsrana uğrattık” dedi. Albayrak, atılan adımları ve alınan neticeleri herkesin gördüğünü dile getirerek “Enflasyonda, kurda ve faizlerde, ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez. En az yüzde 5’lik bir yıl sonu büyümesini yakalayacağız. Sadece İVME paketimiz ile sanayicimize 30 milyar lira finansman sağladık. 50 milyar lira kadar da tahsis edildi. İstihdam odaklı finansman paketimiz ‘İSTOD’ ile de, 35 milyar lira kredi tahsis edildi. 23 milyar lirası yatırıma dönüştü” şeklinde konuştu.

İVME’de vadelerin iki sene uzadığını, İSTOD’da da faizlerin yüzde 10’dan yüzde 9’a indiğini müjdeleyen Bakan Albayrak, şöyle devam etti: Şimdi Türkiye’nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda, uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz. Kalkınma Bankası aracılığıyla devreye alacağımız bu finansman modeliyle stratejik sektörlerimizdeki yatırımları tamamen yerlileştirme amacıyla destekleyeceğiz. Stratejik bir sektörde, ithal ettiğimiz bir ürünün üretimini sağlayacak bir tesis düşünün. Bu tesise, kullandığı üretim cihazlarının yerli olma öncelikli şartıyla Kalkınma Bankamız, çok düşük maliyetle, çok uzun süreli Türk lirası finansmanı sağlayacak. Göreceksiniz, bu model ile 50 milyar dolarlık ithalat bitecek.

M. Faruk Tamer GAZİANTEP İHA

