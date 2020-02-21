Bu ödemelerin 76,2 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 12,7 milyar lirasında banka kartları kullanıldı. Banka kartı ile ödemelerdeki büyüme yüzde 48, kredi kartı ile ödemelerde ise bu oran yüzde 22 olarak gerçekleşti. Öte yandan geçen yıl Sevgililer Günü’nde 2,5 milyar lira olan kartlı ödeme tutarı, bu yıl yüzde 28 artarak 3,3 milyar lira seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Sevgililer Günü’nü içeren 8-14 Şubat haftasında kartlarla yapılan ödemelerde bir önceki haftasına göre en fazla artış yüzde 65’le kuyumculuk sektöründe yaşandı. Bu sektörü yüzde 7’şer artışla elektronik eşya ve sağlık ürünleri/kozmetik sektörleri takip etti. 7-14 Şubat haftasında elektronik eşya sektöründe 1 milyar 217 milyon lira, sağlık ürünleri-kozmetik sektöründe 934 milyon lira ve kuyumculuk sektöründe 742 milyon lira kartlı ödeme yapıldı.
Sevgililer Günü’nde karttan 3,3 milyar lira çektirdik
21.02.2020 - 04:39 | Son Güncelleme: 21.02.2020 - 04:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) yılın ilk ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini yayımladı. Banka kartları ve kredi kartlarıyla ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı 2019’un aynı ayına kıyasla yüzde 25 artarak 88,9 milyar liraya yükseldi.
Etiketler : 14 şubat,sevgililer günü,haberler,
682838 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/682838.aspx
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