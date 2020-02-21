Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatları yükseliş hızını artırdı. Altındaki yükseliş tüm zamanların zirvesine ulaştı. Bin 618 liraya fırlayan ons altın, iç piyasada gram altının fiyatlarını tavana çekti. Dolar kurunun etkisiyle de iç piyasada gram altın 317 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. İşte günün gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 517,63 Lira

Yarım altın: 1.035,27 Lira

Gram altın: 318,94 Lira

Cumhuriyet altını: 2.130,00 Lira