Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2013 yılında alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ), yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi. Milli elektrikli tren setlerinin yapım aşamalarını yerinde inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli trenin 29 Mayıs’ta test edilmek üzere raylarla buluşacağını, testleri yapılan trenlerin Eylül ayında hizmet vermeye başlayacağını müjdeledi. Bakan Varank, “Geçtiğimiz günlerde yatırım programı açıklandı. Ve yatırım programında hızlı trenlerin 56 setinin TUVASAŞ’tan temin edilmesi yayınlandı. Bu manada da tesisi görerek ne aşamadayız gelip onu göreyim istedim. Burası Türkiye için çok önemli bir altyapı. Milli hızlı trenlerimizi, Milli Yüksek Hızlı Trenlerimizi entegre bir şekilde tasarımdan son noktaya kadar üretebildiğimiz bir tesisten bahsediyoruz. Ben gördüklerimden oldukça etkilendim” dedi.

"Yerli ve milli markamızla dünyada global oyuncu olmak istiyoruz"

Bakan Varank, “Biliyorsunuz önümüzdeki 10-15 yıl boyunca yaklaşık 15 milyar euroluk raylı sistemler satın alması yapacak devletimiz. Bunun için de merkezi hükümetin alacağı trenlerden belediyelerin alacağı raylı sistemlere kadar her çeşit ürün var. Burada görmüş olduğumuz ürün tasarımından başlayarak 160 kilometre hız yapabilen, mevcut yüksek hızlı tren ve hızlı tren hatlarımızda çalışan bir tren seti. Tabii burada gördüğümüz setin en önemli özelliği özellikle tedarikçiler vasıtasıyla bu trenlerin oldukça yüksek oranlarda yerlileştirilmesi. Belirli malzemeler ASELSAN tarafından yapılıyor. Burada YAZKAR firmamız var, trenin klimasını üretiyor. Bunun yanında başka firmalarımız da bu trenin birçok çeşitli parçalarını yerlileştiriyor. Bu kabiliyet bizim için değerli bir kabiliyet. Biz bundan sonra kendi yerli, milli markamızı oluşturup, hem kendi ihtiyacımız olan trenlerimizi üretmek hem de dünyada global bir oyuncu olmak istiyoruz” diye konuştu.

29 Mayıs’ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak

29 Mayıs’ta trenin raylara indirilip test edileceğini açıklayan Varank, “Biz milli trenlerimizi görüyoruz, çok yakında raylarda 160 kilometre hız yapabilen trenlerimizin testleri başlayacak. Ve vatandaşımız bunları kullanmaya başlayacak. Bunun bir sonraki adımı daha yüksek hızlı tren dediğimiz 200 kilometrenin üzerinde hız yapabilen trenler. Bunu da geliştirecek kabiliyetlerimiz çok, ufak modifikasyonlar da burada var, inşallah onları da rayları görmüş olacağız. Buradaki 3 seti 29 Mayıs’ta raylara indirip test etmeye başlayacaklar. Bu senenin sonuna kadar da testlere göre Eylül ayında bu trenler kullanılmaya başlanacak” şeklinde konuştu.