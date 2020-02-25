Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Analiz şirketi STR’nin Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı Ocak 2020 Destinasyon Performans Raporu’na göre söz konusu dönemde Türkiye’nin ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 8,9 artışla 68 avroya yükseldi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 16 artışla 42 avroya çıktı. İstanbul’da doluluk yüzde 9,7 artarak yüzde 69’a çıkarken, oda bedeli yüzde 8,1 artışla 82,8 avroya, odabaşı elde edilen gelirler yüzde 18,6 artışla 57,2 avroya yükseldi. Antalya’da ise otel dolulukları yüzde 1 azalarak yüzde 56,5 olurken oda bedeli yüzde 6,8 artışla 46,8 avroya, odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 5,8 artışla 26,1 avroya çıktı.