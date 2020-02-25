Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenli liman olarak görülen altın, bütün dünya piyasalarında yeni rekorlar kırarken küresel ekonomide yavaşlama beklentisi ile petrol değer kaybediyor. Türkiye’de ise bütün bu endişelere ek olarak, Suriye bölgesinde devam eden çatışmaların şiddetlenmesi, piyasalarda negatif seyrin artışına sebep oldu. Geçtiğimiz haftayı 323 liradan kapatan gram altın, dün haftaya 330 liradan başladı. Günün ilerleyen saatlerinde 334 lirayı da aştı. Cumhuriyet altını ise 2.244 liraya kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 550 liraya ulaştı. Altının ons fiyatı ise dün Asya piyasalarında yedi yılın en yüksek seviyesi olan 1.685 doları 1.669’a gerilemişti. Dün ise yeniden yükseldi ve 1.678 doları gördü. Uzmanlar; Güney Kore, İtalya, İran ve Irak’ta da virüsten ölüm haberleriyle endişenin arttığını, altında değer artışının sürebileceğini ifade ediyor.

İç piyasada döviz kurlarında da yükseliş hızlandı. Geçtiğimiz haftayı 6,09 liradan kapatan dolar, dün güne yükselişle başladı ve 6,16 liraya kadar yükseldi. Avro ise 6,6670 TL’den işlem gördü.

Sabah saatlerinde kapasite kullanım oranları ile ekonomik güven endeksindeki artış sebebiyle hisse bazlı yükselmeler görülen Borsa İstanbul’da endeks yüzde 2’ye varan oranda geriledi. Günün en fazla yükseleni, Fenerbahçe’yi 20 yıl sonra mağlup eden Galatasaray’ın hisseleri oldu. Dün Galatasaray hisseleri yüzde 20 yükselirken, Fenerbahçe hisseleri yüzde 13 geriledi.