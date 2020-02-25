Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisinin İngiltere’den alındığını, birkaç hafta içinde Türkiye’de olacağını söyledi. 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nin özel oturumunda, gündeme ilişkin soruları cevaplayan Dönmez “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de iki sismik arama ve iki sondaj gemisiyle hidrokarbon arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Libya ile yapılan deniz yetki mutabakat anlaşmasıyla Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımız netleşti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. Üçüncü geminin birkaç hafta içinde Türkiye’de olacağını söyleyebilirim” ifadesini kullandı.