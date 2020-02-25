Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninin işlenmesi sonucunda ortaya çıkan atıklardaki lityumu işleyip geri kazanmayı sağlayacak tesis kuracaklarını söyledi. 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nin özel oturumunda açıklama yapan Dönmez, dünya bor rezervlerinin yüzde 70’ine sahip Türkiye’nin bu pazardaki payının da yüzde 60 seviyesinde olduğunu bildirdi. Bor konusunda AR-GE çalışmaları olduğunu kaydeden Dönmez, şöyle devam etti: Elektrikli otomobilde de en kritik nokta batarya. Bataryanın hem ağırlığı hem hacmi düşük olacak. Ayrıca, depolanan enerji miktarının da yüksek olması gerekiyor. Burada da ağırlıklı olarak lityum piller gündemde. Lityumla ilgili bazı sevindirici bulgular var. Borun içinde bir miktar lityum var. Yılın son çeyreğinde, bor üretirken ortaya çıkan atıklardaki lityumun kazanılmasını sağlayacak bir pilot üretim tesisi kurabiliriz. Bor üretirken içindeki lityumu da saflaştırıp sanayi ham madde ihtiyacını karşılayacağız.