Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu hizmetlerinde bütün işlemler tek merkezden yürütülecek. Bunun için dijital ortamda bütün hizmetlerin aynı portal üzerinden yapılması için çalışmalar devam ederken, hizmeti fiziki olarak almak isteyenler için de ‘tek durak’ çalışması başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcıası Fuat Oktay başkanlığında ilgili bakan yardımcıları ve bürokratların katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantıda ‘tek durak’ çalışmalarında gelinen durum ele alındı. Açıklama yapan Oktay “Çok yakında Tek Durak Hizmet Noktaları açılacak. Pilot çalışma önümüzdeki günlerde başlayacak. Tek Durak Hizmet Noktalarımızdan, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerini şahsen fiziki mekanlarına giderek almak istemeleri hâlinde kamu kurumlarına ayrı ayrı gitmek zorunda kalmadan tek bir noktada tüm bakanlıklar ile kurumların hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacak. Farklı işleri için farklı kurumlara gitmek zorunda kalınmayacak. Bu, Türkiye’de kamu hizmetlerinin vatandaşa sunumunda yeni bir devrimdir. Uygulamaya aldığımızda, bürokrasinin nasıl azaldığına vatandaşlarımız da bizzat şahit olacaktır” diye konuştu.

Mevzuat değişikliklerinin de etkisiyle bugün minimum bürokrasiyle etkin çalışan Dijital Türkiye platformunda önemli aşama katettiklerine dikkati çeken Oktay, “Geçmişten bu yana bürokrasiyi azaltmaya öncülük eden Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’a yakın takip ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Yeni açılan ve açılacak olan dijital hizmetlerimizin tüm milletimize hayırlı olmasını diliyor, Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere tüm bakanlıklarımıza ve ilgili kurumlar ile emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.



Araçlarla ilgili her işleme aynı noktadan ulaşılacak

Yapılan çalışma ile kurulmakta olan ‘Araçlarım’ sayfasından vatandaşlar araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kurum ve kuruluşlardaki bilgilerine tek sayfa üzerinden ulaşabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcıası Fuat Oktay başkanlığında ilgili bakan yardımcıları ve bürokratların katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantıda çalışmaların seviyesi ele alındı. Burada konuşan Oktay elektrik ve doğalgaz aboneliğinden yüzlerce diğer hizmete kadar tek portaldan hizmet verildiğini, yakında bütün araç işlemlerinin tek portaldan yapılacağını anlattı. Oktay “Yakında kullanıma açılacak hizmetlerden biri ‘Araçlarım’ sayfası olacak. Vatandaşlarımız araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta bilgileri gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilgilere tek sayfadan ulaşabilecek” dedi.



Abonelik de internetten

Fuat Oktay, 81 ildeki elektrik ve doğalgaz aboneliklerinde başvuru ve fesih işlemlerinin 2019 sonu itibarıyla Dijital Türkiye Portali üzerinden yapılır hâle geldiğini hatırlattığı sonuşmada, su abonelik işlemlerinin de 81 ilde bu portaldan yapılacağını dile getirdi.