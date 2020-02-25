Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beymen'den yapılan bilgilendirmede; koleksiyondaki gri Prince-de-Galles takımların basic tişörtler ile tamamlanarak modern şehirli bir stil sunduğu, ekspresyonizm akımından esinlenen art-deco gül desenin yalın elbiselerde hayat bulduğu, süet ve kotonların ise safari etkisi yaşattığı belirtildi.

Beymen Collection kadın koleksiyonunda balon kollu korseler, turuncu fisto elbiseler ve büyük etekler ön plana çıkarken, pembe, kırmızı, turuncu ve turkuaz renklerdeki makro çiçek desenleri dikkat çekti. Koleksiyondaki turuncu takım elbiseler, ofis hayatına renk katarken; çok renkli piliseli şifon tulumlar ise yaz akşamlarına şıklık kattığı kaydedildi.

Ayrıca koleksiyondaki turkuaz ve beyaz renk uyumu ile beyaz keten Akdeniz takım elbiseler, gümüş pullu file kazaklar ve turkuaz saten etekler zarif ve sofistike bir tarz oluştuğunu belirtilirken, kat-kat etekler, fırfır detaylı bluzlar, tek omuz bağlamalı şık mayolar ise plaj giyiminde dikkat çekecek.