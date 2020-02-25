Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 325,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 325,90 liradan, 2 bin 146 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 167 liradan, 297 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 301 liradan, 2 bin 98 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 118 liradan, bin 49 liradan alınan Yarım Ziynet bin 59 liradan ve 525 liradan alınan Çeyrek Ziynet 530 liradan satıldı.