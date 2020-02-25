Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,37’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 424,68 puanlık azalışla 114 bin 364 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 14,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi de 0,60 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
25.02.2020 - 18:23 | Son Güncelleme: 25.02.2020 - 18:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,37’lik düşüşle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,ekonomi,bist,story_,
683926 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/683926.aspx
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