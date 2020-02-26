Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 323,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 325,50 liradan, 2 bin 130 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 151 liradan, 295 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 299 liradan, 2 bin 82 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 102 liradan, bin 41 liradan alınan Yarım Ziynet bin 61 liradan ve 521 liradan alınan Çeyrek Ziynet 526 liradan satıldı.