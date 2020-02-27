Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğunda Ocak 2017’den bu yana yönetilen Aydınlı Grup’un Vizyon Toplantılarının beşincisi TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Safa’nın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. 12 şirketiyle tekstil ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren grubun toplam cirosu 3 milyar TL’ye ulaştı. 2018’de 2 milyar TL seviyesinde olan hazır giyim cirosunu da 2,5 milyar TL’ye çıkaran Aydınlı Grubu’nun 2020 hedefi ise 3,3 milyar TL olarak belirlendi. Son üç yılda 186 yeni mağaza açarak 659 mağazaya ulaşan Aydınlı Grup yıl sonuna kadar mağaza sayısını 714’e çıkaracak. TMSF kayyumluğunda yönetilen 807 şirketin bulunduğunu, bunların 640’ının faal olduğunu,80-90’ının da kapatıldığını anlatan Muhiddin Gülal “Bunların aktif büyüklüğü 60,3 milyar lira, öz kaynak büyüklüğü de 25,9 milyar lira seviyesinde. Hemen hemen 10 milyar dolarlık bir aktif büyüklüğe sahip bir yapıya vaziyet ediyoruz. İstihdam sayımız da 40 bin 669” dedi. Devralmadan bu yana TMSF şirketlerinin öz kaynakların yüzde 42, aktiflerinin ise yüzde 40 büyüdüğü bilgisini veren Gülal “Aydınlı Grup’un öz kaynak büyüklüğü biz devraldığımızda 712 milyon lira idi, şu an 2,4 milyar lira seviyesine ulaştı. Artık çok daha güçlü bir şirketle karşı karşıyayız. Yüzde 243 artış söz konusu. Bunun iki temel sebebi var; geçmiş yıllarda ciddi kârlar elde ettik, artık bu kârları eski sahiplerine dağıtmıyoruz, öz kaynaklara dâhil ediyoruz” diye konuştu. Gülal, şöyle devam etti: Bu şirket bize emanet. Basiretli tüccar gibi yönetiyoruz. Ekonominin içinde tutuyoruz ve istihdam sağlıyoruz. Aydınlı Grup, göstermiş olduğu yüksek performansla, 2019 yılında da büyük bir başarıya imza attı. Paylaşılan rakamlar, Aydınlı Grup’un sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme gösterdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hazır giyimde 2019’da bir önceki yıla göre ciroda yüzde 27’lik büyüme başarısı gösterdi. Bunlar çalışma arkadaşlarımın başarısı. Büyümeye ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz.



VERGİ REKORTMENİ OLDU

Bugün 4 bin 843 kişilik istihdam sağladıklarını anlatan Gülal, Grubun TMSF yönetimi sonrası vergi rekortmenleri arasında ilk 100’e girdiğini, 2018’de 84’üncü olduğunu ifade etti. Grubun 2019’da 100 milyon lira kurumlar vergisi ödediğini belirten Gülal, kayyum ataması öncesinde 186 milyon avro olan şirket kredi borcunun yeni yönetimle 89 milyon avro azaltılarak, 97 milyon avroya çekildiğini ifade etti.

550 milyon tl ihracat hedefi

Aydınlı Grup Yönetim kurulu Başkanı Şeref Safa da “Grubu devraldığımız 2017 başından bu yana gerçekleşen ciro artışı yüzde 125’i buluyor” dedi. Safa, grubun 2020 ciro hedefinin ise yüzde 30 büyüme gerçekleştirmek ve 3 milyar 300 milyon TL’yi yakalamak olduğunu söyledi. 355’i yurt içi 304 tanesi yurt dışı olmak üzere 2019 yıl sonu itibarıyla 659 mağazaya ulaştıkları bilgisini veren Safa, 2020’de 55 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayılarını 714’e çıkaracaklarını kaydetti. 2016’yla kıyaslandığında onlinedeki artışın yüzde 320 olduğunu da vurgulayan Safa, ihracat rakamlarının yüzde 25’lik artışla 450 milyon TL’yi geçtiğini, yıl sonunda da bu rakamı 550 milyon TL seviyesine çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.



‘5G- Güçlü, Girişimci, Güvenilir, Global ve Güncel’ mottosuyla düzenlenen zirveye, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF Fon Kurulu Üyeleri, Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Safa, Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Üyeleri, şirketin üst düzey yöneticileri ve iş ortaklarının da aralarında bulunduğu 600 kişi katıldı.



Yerli ve yabancı ilgili Yargıtay’ı bekliyoruz

∂ Şirketlerin hukuki süreçlerinin devam ettiğini anlatan Gülal “Geçen hafta itibarıyla Aydınlı Grup’da müsadere kararı ilk derece mahkemesi tarafından verildi. Müsadere kararı suça iştirak etmiş eski hissedarların hisselerinin hazineye devri manasına geliyor. Bu manada Erciyes Anadolu Holding’de, Koza Altın’da, Naksan’da ve Aydınlı’da müsadere kararı verildi. Biz özellikle büyük gruplar nezdinde satış için hukuki süreçlerin tamamlanmasını bekleyeceğiz. İnşallah 2020 içerisinde özellikle büyük grupların müsadere kararının Yargıtay tarafından onanmasını bekliyoruz. Yerli ve yabancı gruplardan ilgi var” değerlendirmesini yaptı.



Beni en fazla yoran inşaat şirketlerimiz

Dumankaya şirketinde yaşanan mağduriyetlere ilişkin Gülal şöyle konuştu: 3 yıldır TMSF Başkanlığı yapıyorum ve beni en fazla yoran inşaat şirketlerimiz. Maalesef burada dairesini bekleyen mağdur arkadaşlarımız var, 8 bin 156 seviyesinde. Bir Alman grupla anlaşma yaparak özellikle Dumankaya’nın Sancaktepe Mozaik projelerini tamamlamak üzere başladık ama Alman grubun başına gelmeyen kalmadı. PKK Almanya’daki ofislerini bastı, Dumankaya Ailesi’nin oradaki mensupları bunları tehdit etti, taşeronlarla ilgili baskılar neticesinde sıkıntılar yaşadık. Geçen hafta itibarıyla bir araya geldik ve inşallah o iki projeyi tamamlayacaklar.



150 bin liralık limit mevduatı %4-5 artırdı

∂ TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, geçen yılın ağustos ayında mevduatta sigorta limitini 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarmalarının ardından sigortalı mevduatlarının yükseldiğini, sigorta rezervlerinin de 49,4 milyar lira olduğunu kaydetti. Gülal “Bu rakamı 150 bine çıkardıktan sonra sigortalı mevduatımız hemen hemen 750 milyar liraya yükseldi. Karşılama oranımız yüzde 6 seviyesinde. Bu manada Avrupa’nın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumlarından biriyiz. Bu kararın mevduata çok olumlu yansıması oldu. Bankalarımızda mevduat artışı yaşandı. Bankalarımızda hemen hemen yüzde 4-5 seviyesinde mevduat artışı olduğunu takip ettik” dedi.



























