Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’den yapılan ara malı tedariklerinin Türkiye’ye yönelmesi ihtimali ile ilgili Pekcan “Türkiye, hem güvenilir tedarikçi konumunda, hem kaliteli, hem de rekabetçi konumda. Dolayısıyla AB ülkelerine yakın olması da bir avantaj ancak bunların hepsi bir süreç” diye konuştu. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldiği toplantıda konuşan Bakan Pekcan “Mevcut Gümrük Birliği anlaşmamız artık her iki tarafın da potansiyelini karşılamaktan çok uzak hâle gelmiş bulunmaktadır” dedi. Rusya’nın Türkiye’den domates ithalatına yönelik kotasını 150 binden 200 bin tona çıkarma kararı almasına ilişkin de Pekcan, bu uygulamanın yanlış olduğunu söyledi.