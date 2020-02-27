Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Teklifi’nin 22 maddesi daha kabul edildi. Maddeye göre aylık bağlanan ve çalışmaya devam eden maluller ile harp malullerine, vazife malullüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçen hizmet süresi esas alınarak, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödeme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanacak. Aylık bağlaması talebe göre yapılacak. Devam eden uygulamada sadece yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olanlar erken emekli olabiliyordu. Bu düzenleme bütün gazilere erken emeklilik hakkı getirmiş olacak. İkinci aylığa hak kazanamayanlar isterse kamu kurumlarında istihdam edilebilecek. Karar, 20 bin gaziyi yakından ilgilendiriyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 22 madde arasında öne çıkanlar şöyle:

¥ Faaliyet izni almadan yivsiz tüfek ve tabanca imal eden fabrika ya da imalathane kuran, işleten, iş yerleri ya da ikametgâhlarında bu silahları üreten ve belirlenen esaslara aykırı faaliyet gösterenler üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası alacak. Silahların reklamı yapılamayacak, yapanlara para cezası verilecek, tekrarı halinde ceza üç katına çıkacak.

¥ Hazine ve Maliye Bakanı’nın Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç etme yetkisi 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükselecek.

¥ Kamuda en az beş sene görev yapmış müfettiş, denetçi ve kontrolörler arasından imtihanda başarılı olanlar müfettiş veya başmüfettiş olabilecek.

¥ Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesinin ismi “İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi” olarak değiştirilecek.

¥ Yurt dışında bulunan vatandaşlar da döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dâhil olabilecek.

¥ Kanun dışı bahis ve şans oyunları da katalog suçlar kapsamına alınacak.