Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizmciler, trizm yoğunluğundan haksız kazanç elde etmek isteyenlerin, büyük otel ve tur şirketlerinin web sitelerini kopyalayarak tatilcileri kandırdığını söylüyor. Turizmciler “Sahte tur ve otel siteleri büyük indirim iddialarıyla sosyal medyadan tanıtım yapıyor. Buna kanan vatandaşlara ‘kaçırmayın, son odalar’ diyerek panik havası estiriyorlar. Vatandaşlar da ucuz tatili kaçırmamak için şahıs hesaplarına para gönderiyor. Daha sonra ise bir daha o telefonlara ulaşılamıyor. Aynı kişiler ertesi gün başka numara ve başka bir otelin adını kullanarak yeniden ortaya çıkıyor, olan vatandaşın binlerce lirasına oluyor” diyor. Tüketici dernekleri yöneticileri de seyahat sözleşmesini almadan hiçbir kişi ve kuruluşa ödeme yapılmamasını tavsiye ediyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ise tur şirketlerinin gerçek olup olmadığının, numara ile kurumdan sorgulanabileceğini ifade ediyor.