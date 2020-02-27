Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Bakan Dönmez “Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. Henüz yeni bir isim verilmeyen ‘Sertao’ sondaj gemisinin ilk rotası Gebze olacak. 17 Mart’a kadar Gebze’ye varması beklenen geminin, İngiltere’nin Port Talbot Limanı’ndan yola çıktığı ve hâlihazırda Fransa açıklarında bulunduğu öğrenildi. 2012 yılında inşa edilen Sertao’nun uzunluğu 228, genişliği ise 42 metre. Üçüncü sondaj gemisi, faaliyetlerine yılın ikinci yarısında başlayacak. İsmini Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.