Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı.



Onlarca ülkeye yayılan salgın, sadece insan sağlığını değil küresel ekonomiyi ve iş dünyasını da tehdit ediyor.



Bloomberg’de yer alan habere göre, petrol fiyatları son 13 ayın en düşük seviyesini gördü. Aynı habere göre, bu düşüşte salgının getirdiği panik ortamı etkili oldu.



Brent petrolün varili 52.16 dolar seviyesinde işlem görüyor. Avrupa'nın çeşitli kentlerinde yeni vakaların görülmesi küresel petrol piyasasındaki düşüşün devam etmesine neden olabileceği belirtiliyor.



Ayrıca, Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ABD'de ticari ham petrol stoklarının 15-21 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1,3 milyon varil yükselmesi de küresel piyasalarda arz fazlasının artmaya devam etmesine neden oluyor.