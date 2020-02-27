Bakan Pekcan, "(Maske fiyatlarında artış) Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik" dedi. Pekcan, "Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından ulaştırabilir" ifadesini kullandı.
Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarındaki artış ile ilgili açıklama
27.02.2020 - 12:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 12:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Pekcan, "(Maske fiyatlarında artış) Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik" dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Ruhsar Pekcan,maske fiyatları,
684351 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/684351.aspx
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