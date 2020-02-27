Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Pekcan, "(Maske fiyatlarında artış) Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik" dedi. Pekcan, "Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından ulaştırabilir" ifadesini kullandı.

MARTIN İLK HAFTASINDA AB'DEN HEYET GELECEK

Bakan Pekcan, "İngiltere'den gelen heyetle Brexit konusunda bugün 7. toplantımızı yapacağız. Martın ilk haftasında AB'den de bir heyet gelecek" dedi.