Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri alanında faaliyet gösteren üreticilerin hesaplarına yarın 66 milyon lira destekleme ödemesinin yapılacağını bildirdi.
Bakan Pakdemirli açıkladı! 66 milyon liralık destek ödemesi yarın yapılacak
27.02.2020 - 12:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 12:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri alanında faaliyet gösteren üreticilerin hesaplarına yarın 66 milyon lira destekleme ödemesinin yapılacağını bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bekir Pakdemirli,destek ödemesi,ekonomi,
684353 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/684353.aspx
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