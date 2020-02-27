Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fondan yapılan açıklamada, 2019’da hisse senedi senetlerindeki yatırımlarında pozitif getirinin etkisiyle geçen yıl yüzde 19,9 ile 1,69 trilyon Norveç kronu (180 milyar dolar) getiri sağlandığı belirtildi.

Fonun tarihinde Norveç kronu cinsinden yıllık en yüksek getirisi olduğuna yer verilen açıklamada, fonun hisse senedi yatırımlarının yüzde 26 getiri sağladığı vurgulandı.

Açıklamada, fonun piyasa değerinin 31 Aralık 2019 itibariyle 10 trilyon 88 milyar Norveç kronu (1 trilyon 73 milyar dolar) büyüklüğüne ulaştığı belirtilerek, fonun portföyünün dağılımında yüzde 70,8'si hisse senetlerinde, yüzde 26,5'i sabit getirili menkul kıymetlerde ve yüzde 2,7'sinin gayrimenkul yatırımında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Norveç Merkez Bankası (Norges) Başkanı Oystein Olsen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2019'un fon için çok iyi bir yıl olduğunu belirterek, “Fonun piyasa değeri geçen yılın sonunda 1 trilyon 832 milyar kron artarak 10 trilyon 88 milyar krona yükseldi. Bu, fon tarihinde bir yıldaki en yüksek değer artışı.” ifadesini kullandı.

Fonun Üst Yöneticisi (CEO) Yngve Slyngstad da geçen yılın, fonun ana piyasalarının ve hisse senedi yatırımlarının tamamında pozitif getiriler sayesinde fonun tarihinde “harika” bir yıl olduğunu kaydetti.

Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az kısmını kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor. Fonun, Norveç dışında 73 ülke ve 9 bin 200 firmada yatırımı bulunuyor.