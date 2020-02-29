Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapanışta, Dow Jones endeksi 357,28 puan değer kaybetti ve yüzde 1,39 azalışla 25.409,36 puana düştü. Hafta boyunca aşağı yönlü bir seyir izleyen endeksin haftalık kaybı ise yüzde 12,36 oldu.

S&P 500 endeksi de kapanışta yüzde 0,80 azalışla 2.954,95 puana geriledi. Söz konusu endeks, bu haftayı yüzde 11,49'luk değer kaybıyla kapattı.

Nasdaq endeksi ise yüzde 0,01'lik artışla 8.567,37 puana yükselerek yatay bir seyirle günü tamamladı. Nasdaq endeksinin haftalık kaybı, yüzde 10,54 olarak kaydedildi.

Kovid-19 salgınının dünya genelinde hızla yayılması ve ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerin artması nedeniyle, hafta genelinde endeksler yüksek değer kaybına uğradı ve piyasalar 2008 krizinden bu yana en kötü haftalık performansını gösterdi.

Salgına ilişkin endişelerle yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak görülen Amerikan devlet tahvillerine yönelik talep artarken, tahvil getirileri hafta içerisinde tarihi düşük seviyelere geriledi. Bugün, 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi, yüzde 1,12 seviyesine düşerken, 2 yıllık devlet faizi yüzde 0,9 seviyesine indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, gün içinde, Kovid-19 salgının ekonomik faaliyetler için risk oluşturduğuna dair bir açıklama yaptı.

ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam edeceğini vurgulayan Powell, "Fed, gelişmeleri ve ekonomik görünüme etkilerini yakından izliyor. Araçlarımızı kullanacağız ve ekonomiyi desteklemek için uygunca hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fed Başkanı Powell'ın bu açıklaması yatırımcıları sakinleştirse de piyasalarda iyileşmeyi sağlamakta yetersiz kaldı.

ABD'nin en büyük yatırım bankası ve finansal hizmet kuruluşlarından Goldman Sachs'ın paylaştığı bir müşteri notunda ise Kovid-19 salgını nedeniyle Fed'in bu yılın ilk yarısında 75 baz puan faiz indirimine gitmesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ABD ekonomisinin güçlü olmaya devam edeceğini, yatırımcılar ve insanların panik yapmaması gerektiğinin altını çizdi.