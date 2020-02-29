Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekeli, 19. Vehbi Koç Ödülü’nü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un elinden aldı. Törende konuşan Koç “Maalesef dünyamız fevkalade zor bir dönemden geçiyor. Bir yanda bölgesel sorunlar, mülteci krizi, iklim değişikliği; diğer yanda demokrasi ve insan haklarını tehdit eden rejimler, zaman zaman geleceğe dair ümitlerimizi azaltıyor, bizi karamsarlığa ve endişeye sevk ediyor. Ülkemizde de gençlerimiz işsizlik sorunu ile mücadele ederken vasıflı birçok genç maalesef hayatlarını başka ülkelerde kazanmanın yolunu arıyor. Tüm bu olumsuz şartlara rağmen, büyük bir şevk ve inançla üreten, araştıran, gençlere ışık tutan hocalarımız da var” diye konuştu. Prof. Dr. İlhan Tekeli ise konuşmasında “Yaşamın üreterek, gerektiği yerde direnerek toplumda kendine bir yer açmak ve bu yolla anlam üretebilmek çabası olduğunu düşünüyorum. Bu yaşam, özgür olarak gerçekleştirildiğinde onurlu yaşam hâline geliyor” dedi.