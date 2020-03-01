Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saudi Aramco, ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Royal Dutch Shell, IBP, Total, Eni, Rosneft ve Equinor’un toplam net kârı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 40,4 azalarak 63,9 milyar dolar oldu. Bu firmalar 2018’de 107,3 milyar dolar net kâr elde etmişti. Ayrıca 12 petrol devinin 2018’de elde ettiği 1,41 trilyon dolarlık toplam geliri de geçen yıl yüzde 8,5 azalışla 1,29 trilyon dolara düştü.

Petrol devleri arasında geçen yıl en fazla kar eden şirket 15,84 milyar dolarla Royal Dutch Shell oldu. Bu firmayı, 14,34 milyar dolarla ExxonMobil ve 11,83 milyar dolarla Total izledi.

Shell, geçen yıl aynı zamanda 344,88 milyar dolarla toplam geliri en yüksek olarak kayıtlara geçti. Shell’i, 264,94 milyar dolarlık gelirle ExxonMobil ve 176,25 milyar dolarlık gelirle Total takip etti.