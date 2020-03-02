Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma hayatında özellikle mesai günleri ve saatleri üzerinde yapılacak düzenlemelerin hem verimi artıracağı hem tasarruf sağlayacağı hem de personeli mutlu edeceği belirtiliyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, vakıf personeli için şubat ayında devreye aldıkları 4 gün çalışma modeliyle, yılda 292 bin 800 lira tasarruf edeceklerini hesapladıklarını belirterek “Bu tasarruf 292 yeni mikro girişimci anlamına gelmektedir. Söz konusu sistemin tüm kurum ve kuruluşlara örnek olmasını dilerim” dedi. Akgül, vakıf olarak personelin mutluluğunu sağlamak ve verimliliğini artırmak “Mutlu İnsan” prensibini çalışma hayatına yerleştirmek amacıyla, 1 Şubat 2020 itibarıyla haftada 4 gün çalışma modelini uygulamaya aldıklarını söyledi. Akgül, bilimin haftada 4 gün çalışılmasını önerdiğini aktararak “İş psikolojisinde en iyi uzmanlardan olan Anders Ericsson, yaptığı pek çok deneyden aldığı sonuca göre, insanların bir gün içerisinde en fazla 4-5 saatlik bir çalışma ile üretken bir iş yapabileceğini belirtiyor. Bu zamanın sonunda çalışanların performanslarının en yüksek noktaya eriştiğini, bu süre aşıldığında normal bir insanın artık yaptığı işten ızdırap duyduğunu ifade ediyor. Ericsson’a göre bir insan bir işe en fazla 5 saat odaklanabilir. Bu saatten sonra insanın yaptığı iş üzerinde zaman harcaması hem iş veren hem de kendi için hiçbir manası olmayan bir uğraş” şeklinde konuştu.

Bir anket yaptıklarını da aktaran Akgül, şöyle devam etti: Personelimiz ‘4 iş günü çalışması nedeniyle herhangi bir aksaklığa rastladınız mı?’ sorusuna yüzde 98’lik ‘Hayır’ cevabı vererek işlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını belirtti. ‘4 günlük çalışma sisteminin size göre avantajları nelerdir?’ sorusuna personel ‘Ailelere ve kendilerine daha fazla zaman ayırabildikleri için mutlu oldukları ve motivasyonlarının çok yükseldiği’ cevabını verdi.

Çok değil verimli iş

İsrafı Önleme Vakfı; haftada 4 gün çalışılarak harcırah, konaklama, yakıt ve ofis giderleri için öngörülen tasarruf tutarlarını hesapladı. Cuma günlerinin tatil edilmesi ile, şube araçlarının katettiği mesafe 2 bin kilometre azalıyor. Kilometre başına 0,45 lira yakıt tüketildiği dikkate alındığında, yıllık 43 bin 200 lira tasarruf ediliyor. Harcırahtan yıllık 62 bin 400 lira, konaklama tutarından 72 bin lira tasarruf ediliyor. Elektrik ve su gibi ofis giderlerinde yüzde 10’luk azalış öngörülüyor. Bu da yıllık, ortalama 115 bin lira daha az ofis gideri anlamına geliyor.