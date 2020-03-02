Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’daki toplantıya katılacak kuruluşların il temsilcilerinin katılımıyla 81 ilde eş zamanlı toplantılar düzenlenerek saldırı kınanacak ve birlik mesajları verilecek. İstanbul iş dünyasının temsilcileri ortak basın açıklamasını İTO Merkez Bina’da gerçekleştirecek. İstanbul’da bir diğer açıklama da Haliç Kongre Merkezinde yapılacak. Öte yandan İdlib’deki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapan Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın “Kahraman askerlerimizin kaybından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Türk iş dünyasının bir parçası olan uluslararası yatırımcılar olarak milletimizin acısını paylaşıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. Tüm Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan da “Barışı istemeyenlerin yazdığı senaryolar, ülkemizi zor duruma sokup zayıflatma hesapları üzerine kurulu. Bu kirli oyunun bilincindeyiz. TÜMSİAD olarak devletimizin ilk günden beri ferasetle aldığı kararların arkasında durduğumuzu belirtiriz” değerlendirmesini yaptı.