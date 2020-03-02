Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Konuyla ilgili CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan’ın soru önergesini cevaplayan Bakan Pakdemirli, “Planlı üretim modeli olan kota uygulamasıyla üreticilerin hakları korunuyor. Bu doğrultuda mağduriyet yaşanmıyor aksine üretim ve verimde artış sağlanarak daha fazla gelir elde ediliyor. Ülkemizde 2002’de 16,5 milyon ton olan pancar üretimi 2019’da 18 milyon tona, dekardaki pancar verimi ise yüzde 40 artarak altı ton seviyesine ulaştı. Böylece ülkemizin ihtiyaç duyduğu pancar ve şekerin tamamı yurt içinde üretiliyor” diye konuştu. Bakan Pakdemirli ayrıca şeker pancarı üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması için geçtiğimiz yıl alım fiyatlarını yüzde 28 artırarak ton başına 300 liraya çıkardıklarını kaydetti.

BEŞ YILLIK SÖZLEŞME

Özelleştirmenin yapıldığı 2018 ve sonrasında şeker kotalarında yapılan düzenleme ile nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 10’dan yüzde 2,5’e düşürüldüğünü ifade eden Pakdemirli şunları söyledi: Kotanın aşağıya çekilmesiyle, bir buçuk milyon ton pancarın kota kapsamında üretilmesi sağlandı. Ayrıca yapılan düzenlemeler gereğince özelleştirilen fabrikaların asgari beş yıl süre ile pancardan şeker üretimine ve mevcut çiftçilerle asgari beş yıl pancar üretim sözleşmelerine devam etme mecburiyeti bulunuyor. 2001’den itibaren bütün şeker fabrikaları, üretim garantisi ve kendilerine tahsis edilen kota miktarlarına uygun pancar temin ediyor. Planlı üretim modeli olan pancarda kota uygulaması ile üreticinin sözleşme hakları korunuyor. Üretici, ne kadar pancarı hangi fiyattan ve şartlarda üreteceğini biliyor. Böylece üreticinin her sene düzenli gelir elde etmesi sağlanıyor. Herhangi bir çiftçi mağduriyetine izin verilmiyor. 2018’de gerçekleştirilen özelleştirmeler sonrasında kapanan herhangi bir pancar şekeri üreten fabrika bulunmuyor. Ancak özelleştirme sonrasında bazı şeker fabrikaları, dünyanın birçok ülkesinde uygulandığı gibi fabrika dışında alım yapılan bölgesel pancar teslim kantarlarını kapattı. Buna karşılık kantar kapatarak alımları fabrikalarda yapan şeker şirketleri, çiftçiye ilave nakliye ücreti ödüyor.