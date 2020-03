Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin millî güvenliği için Suriye’de başlattığı Bahar Kalkanı Harekâtına iş dünyası “tek sesle” güçlü destek verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, 81 ildeki bütün iş örgütlenmeleri ve sivil toplum kuruluşları, “Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz, bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz” mesajı verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler’de, Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın sendika, konfederasyon, meslek ve sivil toplum örgütlerinin ortak açıklamasını okudu. Her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini söyledi.

SESSİZ KALAMAYIZ

Hisarcıklıoğlu “Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dinî değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı asla kabul edilemez. Ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihî, insani ve vicdani sorumluluğumuz” dedi.

BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve ordusunun, bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini; acımasız saldırıyı gerçekleştirenlerin bedel ödeyeceklerini, Bahar Kalkanı harekatıyla da bu bedeli ödemeye başladıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, sabır ve dayanışma gösterdiklerine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Allah ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın.

TEK YÜREK TEK SES

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerini kabul ederek, Türkiye’nin tarihî bir mücadele verdiği bu dönemde gösterdikleri birlik ve beraberlik için teşekkür etti. TOBB’un başını çektiği STK’lar arasında; Türkiye İhracatçılar Meclisi, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kadın Girişimcileri Derneği, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Uluslararası Yatırımcılar Derneği de bulunuyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de; İstanbul iş dünyası ve sivil toplum örgütleri ile birlikte ortak açıklama yaparak, devletin arkasında olduklarını vurguladı.