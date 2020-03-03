Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Ticaret Bakanlığı ihracatın olumsuz etkilenmemesi için “dorse ve konteyner değişimi” tedbirini alacak. Buna göre şoförler giriş yapamayacak. Ancak sınıra gelen ürünlerin yer aldığı dorse ve konteynerlerin değişimi yoluyla ticaret devam edecek. Yükler, Türk şoförler veya diğer ülke şöforleri tarafından ülke içlerine girmeden, tampon olarak belirlenen yerlerde aktarılabilecek. Bu işlem gerçekleştirilirken, Sağlık Bakanlığı personeli ve valilikle iş birliği yapılacak. Şoförlerin birbirlerine temas etmeden, maske, dezenfektan ve eldiven gibi koruyucu donanım kullanmaları için tedbir alınacak. Dorse değişimi yapanlar için de maske ve dezenfektan verilecek. Öte yandan İran’a açılan gümrük kapılarından, sadece daha önce çıkış yapmış Türk vatandaşları ve araçları girebilecek. Bu kişiler Sağlık Bakanlığı’nın kapılarda aldığı tedbirler uygulanarak giriş yapacak.