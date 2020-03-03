Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Pekcan, "Şubatta ihracat 2019 Şubat'a göre yüzde 2,31 artışla 14 milyar 655 milyon dolar, ithalat yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolar oldu." dedi.