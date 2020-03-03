Ticaret Bakanı Pekcan, "Şubatta ihracat 2019 Şubat'a göre yüzde 2,31 artışla 14 milyar 655 milyon dolar, ithalat yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolar oldu." dedi.
İhracat rakamları açıklandı
03.03.2020 - 11:04 | Son Güncelleme: 03.03.2020 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Pekcan, "Şubatta ihracat 2019 Şubat'a göre yüzde 2,31 artışla 14 milyar 655 milyon dolar, ithalat yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolar oldu." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Pekcan,
685390 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/685390.aspx
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