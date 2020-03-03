Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 317,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 317,80 liradan, 2 bin 93 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 114 liradan, 290 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 294 liradan, 2 bin 45 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 64 liradan, bin 23 liradan alınan Yarım Ziynet bin 33 liradan ve 511 liradan alınan Çeyrek Ziynet 516 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (3 Mart 2020 güncel altın fiyatları)
03.03.2020 - 18:36 | Son Güncelleme: 03.03.2020 - 18:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 317,80 lira oldu.
Kaynak: İHA
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685503 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/685503.aspx
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