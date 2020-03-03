Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 317,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 317,80 liradan, 2 bin 93 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 114 liradan, 290 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 294 liradan, 2 bin 45 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 64 liradan, bin 23 liradan alınan Yarım Ziynet bin 33 liradan ve 511 liradan alınan Çeyrek Ziynet 516 liradan satıldı.