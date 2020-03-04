Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fiyat artışları hız kesti. Enflasyon şubat ayında yüzde 0,65 olan beklentilerin altında gerçekleşip yüzde 0,35 artarken yıllık bazda yüzde 12,37 oldu. Yurt içi üretici fiyat artışları da aylıkta yüzde 0,48, yıllıkta yüzde 9,26 olarak gerçekleşti. Üretici fiyat endeksinin beklentilerin altında olması, önümüzdeki aya ilişkin enflasyon beklentilerinin de azalmasına sebep oldu. Düşük enflasyon rakamında, yüzde 70’lere varan giyim ve ayakkabı indirimlerinin önemli etkisi görüldü. Şubat ayının en fazla düşüşü ise kışlık ayakkabı ve giysi fiyatlarında oldu. Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 44,09 ile kabakta gerçekleşirken, fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 12,58 ile erkek kazağı oldu. Bunu diğer kışlık giysiler izledi.

Sektörler itibarıyla bakıldığında Çin’deki salgın sebebiyle ithalatı azalan ara mallarındaki fiyat artışı yüzde 10,4 gibi yüksek bir oranı buldu. dayanıksız tüketim mallarında yüzde 12,77, enerjide yüzde 12,34 artış görüldü. Ulaştırmaya gelen zamlar ise yüzde 8’lere ulaştı.

ALKOL VE TÜTÜNE YÜZDE 40

TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 40,15 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 16,44 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 15,31 ile konut takip etti. Bu dönemde eğitimde yüzde 14,23, sağlıkta yüzde 13,58, lokanta ve otellerde yüzde 13,45 artış gerçekleşti. Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 24’ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 248’inin ortalama fiyatlarında artış, 146’sının ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.