Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gram altın güne 321 lira seviyesinden başladı. Coronavirüs salgının neredeyse tüm dünyada görülmesi ve jeopolitik risklerle birlikte yatırımcılar güvenli liman olan altına yöneliyor. Gün içinde en yüksek 324.6 liraya yükselen altını Fed'in faiz indirimi de destekledi. Fed'in Coronavirüs nedeniyle faiz indirimine gitmesi ve dolardaki sert düşüş yatırımcıları altın tarafına kaydırdı.

Ons altın bir günde 50 dolar civarında prim yaparken gram altında da yükseliş trendi düne göre korunuyor.

Saat 08:08 itibarıyla gram altın 323 lira seviyelerinde işlem görüyor.