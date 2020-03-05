Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket, yaklaşık 6 ay önce İstinye Hipermarketinde, topraksız tarım yöntemiyle kıvırcık, marul, fesleğen, reyhan, maydanoz, kekik gibi ürünleri yetiştirmeye başladı. Yüzde 100 yerli yazılımla geliştirilmiş yapay zekâ teknolojisi kullanılarak elde edilen ürünler yine burada satılıyor. Yoğun talep sayesinde, geçen ay CarrefourSA Akatlar Gurme marketinde de ikinci bir üretim dolabı açıldı. Geleneksel yöntemlere göre yüzde 90 tasarruf sağlayan ve kimyasal ilaç kullanılmadan, doğal üretilen sebzelerin gelişimini müşteriler markette takip edebiliyor.