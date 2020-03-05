Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL - Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) tarafından Mersin’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi’nde inşaat plana göre sürüyor. İstanbul’da iki binin üzerinde ziyaretçinin katılımıyla kapılarını açan 3. Nükleer Santraller Fuarı ve 7. Nükleer Santraller Zirvesi kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Bölümü Müdürü Denis Sezemin, santral yapımında beş bin kişinin çalıştığını belirterek “Çalışanların yüzde 80’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşuyor. Santral işletme dönemine geldiği zaman 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak. Bunların 700’ünü Rusya’daki nükleer alanda personel yetiştiren üniversitelerden mezun olanlar oluşturacak” dedi. İki numaralı güç ünitesinin çukur kazısında çalışmaların tamamlandığını kaydeden Sezemin “Nükleer santralin inşaatı önceden yapılmış, onaylanmış plana ve programa zaman olarak tam uyumlu şekilde hızla devam etmektedir’’ diye konuştu.



TÜRK SANAYİİ TEDARİKÇİ OLABİLİR

Zirvenin açılışında konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ise nükleer enerjinin Türk sanayisinin üretim kabiliyeti ile teknoloji seviyesine katkı sağlayacağını belirterek “Burada geliştirilecek olan kapasite sadece nükleer alanda değil, katma değeri yüksek diğer sanayi kollarında da kullanılabilecektir” dedi. Özdebir, Akkuyu NGS ile kazanılacak tecrübenin, Türkiye ve dünyadaki diğer nükleer santral projelerinde Türk sanayiinin tedarikçi olmasına zemin hazırlayacağını kaydetti.



İşletme ömrü 60 sene olan Akkuyu NGS’de dört güç ünitesi olacak. Yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi planlanan ve 2023’te işletmeye alınacak santral Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak.