Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fed kararıyla birlikte 6,05 seviyelerine kadar çekilen dolar/TL, bugün 6,08 seviyelerinde güne başladı.

Euro/TL ise 6,78 seviyelerinde yer alıyor.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi olduğunu ifade eden analistler, İdlib konusundaki gelişmelerin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin arasındaki görüşmenin yaından takip edileceğini bildirdi.

Başta Fed olmak üzere küresel çapta merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi ve salgın sebebiyle artan risk algısının piyasalarda etkili olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,15'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,05-6,10 bandının takip edileceğini kaydetti.