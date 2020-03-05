Bakan Pekcan: "Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla Sanal Ticaret Akademisini açıyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim vereceğiz"
Bakan Pekcan: Sanal Ticaret Akademisini açıyoruz
05.03.2020 - 11:33 | Son Güncelleme: 05.03.2020 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Pekcan: "Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla Sanal Ticaret Akademisini açıyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim vereceğiz"
Kaynak: AA
Etiketler : Ruhsar Pekcan,Sanal Ticaret Akademisi,
685898 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/685898.aspx
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