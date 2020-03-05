Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin sağlıkta dönüşümünde önemli görev üstlenen Turkcell, kamu-özel sektör işbirliğiyle projelendirilen dijital hastaneleri Türkiye'nin hizmetine sunmaya devam ediyor. Yapılan bilgilendirmede; Türkiye'nin ilk dijital hastanesi Yozgat'ın ardından Adana, Elazığ, Eskişehir ve son olarak da Bursa Şehir Hastaneleri'nin iletişim ve bilişim altyapıları Turkcell tarafından son teknolojiyle donatıldı. Böylece dünyanın en saygın dijital hastaneleri ile aynı seviyede hizmet veren dijital altyapı ve uygulamalar Türkiye genelinde beş şehir hastanesinde kullanılmaya başlandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi: "Şirket olarak kurulduğumuz günden bu yana odağımız hep ülkemiz oldu. Türkiye'nin Turkcell'i olarak insanımıza ve ülkemize değer katan en önemli projelerden biri olan şehir hastanelerinde de teknolojimizle katkı sağlıyoruz. Son olarak geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Bursa Şehir Hastanesi'nin de yerli ve milli HBYS uygulamasını kurmanın gururunu yaşadık. Bununla birlikte dijitalleştirdiğimiz hastanelerde bugüne kadar 10 milyondan fazla hastanın müracaatına ait tüm işlemler dijital olarak gerçekleştirildi. Hastanelerin dijitalleşmesini sağlayan Hastane Bilgi Yönetim Sistemimizi kendi yazılım ekibimizin katkılarıyla tüm hastanelere Turkcell güvencesiyle sunabilir durumdayız. Alanında uzman Rönesans Holding ve Akfen Holding ile gerçekleştirdiğimiz bu başarılı çalışmaları ülkemizin diğer şehir hastanelerinde de sürdürmeyi planlıyoruz."

10 milyondan fazla işlem dijital ortama taşındı

Öte yandan yerli ve milli dijital hastaneler kurma amacıyla çalışmalarını sürdüren Turkcell, geliştirdiği son teknoloji sistem olan HBYS ile bilgi sistemlerini tamamıyla bütünleşik hale getirdi. Bu sayede hastane içindeki tüm tıbbi cihazlar; ağlar ve sensörler aracılığıyla birbirleriyle haberleşiyor. Hastayla ilgili yapılan her türlü tıbbi test, radyoloji görüntüleri, rapor gibi işlem ve bilgiler dijital ortamda doktorlara ulaştırılıyor. Hastanelerdeki kağıt kullanımını en aza indiren dijital yapı sayesinde test ve röntgen sonucunu taşıma gibi dertler de ortadan kalkıyor. Bu yenilikçi sistem sayesinde hastaların teşhis ve tedavi süreçleri hızlanırken, doktorlar da tek tuşla hastayla ilgili sonuçlara ulaşabiliyor.

Turkcell'in sağladığı dönüşüm ile operasyonel tüm süreçlerini dijitalleştiren şehir hastanelerinde bugüne kadar yaklaşık 10 milyondan fazla hasta kayıt işlemi yapıldı. Bununla birlikte, 70 bin bebeğin ilk medikal kayıtları oluşturulurken yaklaşık 80 milyon laboratuvar ve radyoloji isteği gerçekleşti. Ayrıca 440 bin ameliyat girişi de dijital olarak yapılırken 480 binden fazla taburcu işlemi gerçekleştirildi. Bu sayede hastane birimlerinde verimlilik artarken hastaların bekleme süreleri kısaldı.

Şehir hastanelerine yenilikçi çözümler

Dijital altyapının yanı sıra şehir hastanelerini yenilikçi çözümleriyle de buluşturan Turkcell, kan alma süreçlerini de iyileştirerek hastaların bekleme süresini düşürürken personelin de iş yoğunluğunu azaltıyor. Ayrıca hastanelerin yataklı servislerine Turkcell tarafından konumlandırılan medikal sınıf tabletler ve bu tabletler üzerinde çalışan HBYS uygulaması ile doktor ve hemşireler, hastalarla ilgili bilgilere anlık olarak ulaşabiliyor. Hastaların sıra bekleme süreçlerini de iyileştirmeyi hedefleyen Turkcell, dijital altyapısını kurduğu şehir hastanelerinde karekod ile sıra takibi yapılmasına imkan tanıyor. Hastane içerisindeki bilgilendirme ekranlarına eklenen karekod ile doktor muayenesi için sırasını bekleyen hastalar, mobil cihazlarından karekodu okutarak hastanenin herhangi bir yerinden de sırasını takip edebiliyor.