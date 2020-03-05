Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 324,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 324,90 liradan, 2 bin 140 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 161 liradan, 296 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 300 liradan, 2 bin 91 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 111 liradan, bin 46 liradan alınan Yarım Ziynet bin 66 liradan ve 523 liradan alınan Çeyrek Ziynet 528 liradan satıldı.